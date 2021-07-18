الأوقاف: لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير أن ذلك يأتى عملا على حسن انتظام العمل الدعوى ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد على مستوى الجمهورية وتتكون اللجنة من :
1- د. هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا
2- الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبا للرئيس
3- د. خالد صلاح الدين حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا
4- د. عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا
5- د.رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا
6- الشيخ خالد أبو القاسم عطية معاون رئيس قطاع الشئون الدينية عضوًا
كما قرر الوزير أن تكون هذه اللجنة مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات "أ" ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات "ب"، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.
ولفت إلى اللجنة تتابع الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.
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