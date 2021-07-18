/641156/وصول-بعثة-الأهلي-إلى-مطار-القاهرة-بعد-التتويج-ببطولة-إفريقيا

وصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار القاهرة، وذلك عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ تاريخه، وإستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي القادمة من الدار البيضاء.

استقبال بعثة الأهلي في مطار القاهرة

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والاداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.

وزير الشباب والرياضة يجري اتصالا بالخطيب

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس السبت، مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

و أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.