/641153/تشابه-شخصية-هنادي-مهنا-بفيلم-ليلة-العيد-مع-فيلم-تماسيح-النيل

تعيش الفنانة الشابة هنادي مهنا حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، بعد أن خرجت من الماراثون الرمضاني المنصرم، لترجع بقوة إلى الساحة الفنية من خلال فيلمي «تماسيح النيل» و «ليلة العيد».

دوت الخليج يكشف طبيعة الدور الذي تلعبه هنادي مهنا بكل من فيلم «ليلة العيد» و فيلم «تماسيح النيل».

هنادي مهنا مطربة بفيلم «ليلة العيد» و فيلم «تماسيح النيل»

ويتشابه الدور الذي تلعبه هنادي مهنا في فيلم «ليلة العيد» للنجمة يسرا مع فيلم «تماسيح النيل» للفنان مصطفى خاطر، حيث أنها تجسد شخصية مطربة شعبية في الفيلم الأول تعاني من الفقر وتمر بظروف صعبة في عملها وتعيش في حارة شعبية وتتفاقم الأزمات التي تواجهها خلال أحداث العمل.

وتجسد أيضًا بفيلم «تماسيح النيل» شخصية مطربة، لكنها نصابة وتغني خلال أحداث العمل بلغات عديدة منها الفرنسي والمصري، فضلًا عن اللغة الإيطالية.

فيلم «ليلة العيد»

فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

أبطال فيلم ليلة العيد

وبطولة عدد كبير من الفنانين، يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

فيلم تماسيح النيل

وعن فيلم «تماسيح النيل»، فهو من بطولة حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هنادى مهنا، كريم عفيفى، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.