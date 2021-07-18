صور.. قوافل حياة كريمة الصحية تصل مركز زفتى

جدة - نرمين السيد - أشاد أهالى قرى زفتى، بمشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والتخفيف عن كاهلهم وعلاجهم.





وقال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة مستمرة فى تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وفى قرية ميت الرخا التابعة لمركز زفتى، تم الكشف عن الحالات الإنسانية والمرضية من المواطنين فى قافلة شاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 830 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد رئيس الجامعة أن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، إلى جانب التوعية الصحية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية فى مختلف التخصصات، انطلاقًا من الدور المجتمعى والتنموى والخدمى لجامعة طنطا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، إنه تم تسيير قافلة طبية مجانية لقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى ضمن "حياة كريمة"، حيث تم توقيع الكشف والفحص الطبى على أكثر من 620 حالة بتخصصات مختلفة، شملت "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد"، وغيرها.