بإجراءات أمنية واحترازية.. مترو الأنفاق ينهى استعداداته لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل مرفق مترو الأنفاق وتقديم كافة سبل الراحة لجميع الركاب، وانتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثانى لأيام عيد الأضحى المبارك.





وأوضح المهندس على الفضالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى، أن الشركة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع محطات الخطين الأول والثانى تتم على مدار ساعات التشغيل بشكل دورى، كما يتم أيضا تعقيم وتطهير جميع القطارات بعد انتهاء التشغيل بشكل يومى داخل الورش وعلى الأرصفة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم وبشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع المحطات للتأكيد على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة داخل المحطات، وعدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض من يخالف ذلك إلى تطبيق الغرامة المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها مع عدم دخول أى راكب إلى المحطة بدون ارتداء الكمامة.

وأكد على أن الشركة مستمرة فى مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطين الأول والثانى فى تمام الساعة 5:15 ص طوال العام وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص، وبإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 962 رحلة بالخطين الأول والثانى، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 496 رحلة، وعدد رحلات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 466 رحلة، بعدد قطارات 43 قطارا بالخط الأول، وعدد قطارات 22 قطارا بالخط الثانى، على أن يتم زيادة هذه القطارات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من يوم 19 حتى يوم 24 يوليو 2021.

كما أعلن أن مواعيد قيام آخر القطارات حاليا هى نفس المواعيد التى سيتم الاستمرار فى العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث إن موعد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:10 م، ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:35 م، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 11:55م.

وأضاف الفضالى أن الاستعدادات شملت أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة بالخطين الأول والثانى داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، كما تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، ويتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحاره تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام على الأرصفة.

من جانبه أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أن هناك تنسيقا مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة ثابتة بالمحطات، وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم.

وأضاف صبرة أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثانى، وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو هو ما تسعى إليه إدارة الشركة.

وأوضح أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمى للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك.

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا على احترام المواطنين والسعى فى تقديم أفضل خدمة لهم.