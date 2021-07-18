/641143/سوسن-بدر-تتوسل-الدعاء-لياسمين-عبد-العزيز-بعد-تعرضها-لأزمة-صحية-مفاجأة

توجهت الفنانة القديرة سوسن بدر بالدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، نقُلت على إثرها لإحدى مستشفيات المعادي، وخُضعت لعملية جراحية استمرت نحو ساعات.

دوت الخليج يكشف تعليق الفنانة سوسن بدر على الأزمة الصحية التي تمر بها النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت بدر عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة ياسمين عبد العزيز وكتبت أسفلها: "اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير أجلًا يا أرحم الراحمين".

ياسمين عبد العزيز في حالة خطرة بالعناية المركزة

وعلم دوت الخليج، أن ياسمين خضعت صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة، قضت فيها ساعات طويلة، واضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة والتي ما زالت تتواجد فيها حتى الآن.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كما كشف شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير، أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطرة"، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز

وسبق وأن طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحًا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها. وكتب

العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2021

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة سوسن بدر في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «بين السماء والأرض»، بطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت في مسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن بينهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الرووس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.