/641142/لمواجهة-كورونا-النائب-هشام-حسين-يطالب-بتشديد-الرقابة-علي-المصايف-في-العيد

حذر النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال فترة العيد ولا سيما في المصايف وأماكن التجمعات، سواء من جانب المواطنين أو أجهزة الدولة.

تشديد الرقابة علي المصايف في العيد

وطالب هشام حسين في تصريح له اليوم، بضرورة تشديد الرقابة علي المصايف خلال فترة العيد، مشيرا إلي أن المصايف تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فترة العيد، وهو الأمر الذي يمثل خطرا كبيرا حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب، هناك حالة من التراخي والتهاون من جانب البعض حاليا، بسبب تراجع أعداد الإصابات المعلنة من وزارة الصحة، إعتقادا منهم بان ذلك التراجع يعني إنتهاء الفيروس، وهو الأمر غير الصحيح، حيث مازال الفيروس موجودا ويتحور في أشكال جديدة بمختلف دول العالم.

وأكد أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية إستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما في أماكن التجمعات بالمصايف خلال فترة العيد.

كما شدد علي ضرورة إستمرار حملات التوعية نحو الالتزام بالإرشادات والإجراءات الإحترازية.