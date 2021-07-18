«بسبب خلافات مالية».. ربة منزل تقتل ابن جارتها وتقوم بإخفاء جثته نهارًا

/641137/بسبب-خلافات-مالية-ربة-منزل-تقتل-ابن-جارتها-وتقوم-بإخفاء-جثته-نهارا

كان قلبها يفيض بالغيظ من جارتها بسبب مشاكل مالية بينهما، فلم تستطع أن تحبس غيظها داخل قلبها بل بيتت النية السيئة على الانتقام من جارتها وحرق قلبها، فاصطحبت «ستيتة» نجل جارتها الطفل «عمار»، البالغ من العمر 6 سنوات إلى منزلها؛ بزعم إعطائه بعض الأشياء لأمه، وذهب معها مبتسمًا حتى دخل شقتها وسرعان ما باغتته بعدة طعنات بسلاح أبيض «سكين»أودت بحياته وسقط على الأرض في بحر من الدماء، وعندما شاهدها زوجها وابنيها عاونوها في التخلص من جثة الطفل«عمار» بدفه في منور المنزل.

دوت الخليج

وتم القبض على المتهمين وأمرت النيابة حبسهم بتهمة القتل العمد وإخفاء جثة الطفل «عمار»، وجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا.

كان الطفل «عمار.ر» عائدًا من حضانته في قرية القلج التابعة لمركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، إلا أنه قرر اللعب مع أصدقائه في الشارع قبل دخولة إلى منزله، ولم يكن يعلم أن هذا القرار سيكون سببًا في إنهاء حياته.

وبعد 15 دقيقة من اللعب أمام المنزل مع أصدقائة بعد رجوعة من الحضانه، كان كفيل باختفائة من أمام المنزل، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس أهلة، عندما اكتشفت غيابه بعد بضع ساعات، ليبدأوا رحلة بحث عن الطفل لم تسفر عن شيء، سوى العثور عليه جثة هامدة.

بلاغ للشرطة

لم يكن أمام أهل الطفل «عمار» سوى اللجوء إلى الأمن، فقاموا بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة الخانكة يفيد بتغيب الطفل، ليتشكل فريق من البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي إلى القرية، وبدأ ضباط المباحث عمل التحريات اللازمة، وتوصلت التحريات إلى وجود مشاكل مالية بين والدة الطفل وبين إحدى جاراتها، وبمراجعة الكاميرات الموجودة والمحيطة بالمكان، وبسؤال شهود العيان حامت الشكوك حول هذه السيدة.

جثة في المنور

تأكد من خلال تحريات المباحث أن الجارة هي من دبرت للجريمة، وتم القبض عليها ومناقشتها، وبعد تضييق الخناق عليها، أقرت بفعلتها، وقالت إنها استدرجت الطفل إلى بيتها، بسبب خلافات مالية وبينها وبين والدته، وقامت بطعنه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد عودة نجليها من الخارج اكتشفا جريمتها، فاشتركا معها في إخفاء آثارها، وقاما بإلقاء جثة الطفل في منور المنزل وإلقاء التراب عليها؛ خوفًا من افتضاح أمرهم.

محضر بمركز الخانكة

وتم تحرير محضر بالجريمة بعدما أرشد المتهمون على مكان جثة الطفل وعلى الأداة المستخدمة في الجريمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت باستكمال التحريات حولها، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي لوفاة الطفل«عمار»، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.