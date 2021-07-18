/641135/ماهى-المباريات-التى-يغيب-عنها-سداسى-الأهلى--للمشاركة-في-أوليمبياد-طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تخلف الرباعى محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن لاعبى الأهلي عن رحلة عودة المارد الأحمر من المغرب عقب التتويج باللقب الأفريقى العاشر، لتوجههم لليابان للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو بجانب الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام اللذان سافرا مع الفراعنة الصغار من القاهرة لليابان.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

فيما إذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

بينما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

نتيجة مباراة الأهلي

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت ، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب، توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

حقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2021.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بد تشيسلي بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.