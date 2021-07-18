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تعرضت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المشفى وخُضعت لعملية جراحية استمرت نحو ساعات.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز في حالة خطرة بالعناية المركزة

وعلم دوت الخليج، أن ياسمين خضعت صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة، قضت فيها ساعات طويلة، واضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة والتي ما زالت تتواجد فيها حتى الآن.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كما كشف شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير، أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطرة"، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز

وسبق وأن طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحًا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها. وكتب

العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

و من ناحية أخرى منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ونشرت ياسمين، صورًا لها من دبي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة