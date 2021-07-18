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تهنئة برلمانية واسعة للنادي الأهلي بعد تحقيق البطولة العاشرة في تاريخه الأفريقي.. زعيم الاغلبية: تحية للرئيس السيسي الذي أعاد هيبة الرياضة المصرية.. وكيل شباب الشيوخ: انجاز عظيم 

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قدم عدد من أعضاء البرلمان التهنئة للنادي الاهلي  بعد الفوز على الكبير الذي حققه على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، وتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج عدد من التهنئات البرلمانية التي نشرها اعضاء مجلسي النواب والشيوخ على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

النائب أشرف رشاد

مليون مبروك للنادي الأهلي العظيم .. وخالص التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد هيبة وكبرياء الرياضة المصرية، وساهم بشكل كبير في توفير مناخ ملائم يتيح للعمل والإبداع والإنجاز.

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النائب محمد سلطان

خالص التهنئة للنادى الأهلى وجماهيره العريقة  بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى ليحقق بذلك إنجازا كبيرا يضاف لقائمة انجازات الرياضة المصرية .

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النائب عمرو عكاشة

خالص التهنئة للنادى الأهلى وجماهيره العريقة بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه،بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.

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النائب احمد دياب

الف مبروك للنادي الاهلي بطل القرن الإفريقي فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتتويجه باللقب العاشر في تاريخه  انجاز تاريخي يضاف إلى الانجازات العديدة و الالقاب التي تتجاوز 140 لقب طوال تاريخه.

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النائب هشام حسين

 

ألف مبروك "العاشرة" للنادي الأهلي ،،  النادي اللي فوزه دائما سبب في سعادتنا .... مبروك لجماهير الأهلي ،، مبروك لينا .…

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النائب عمرو القطامي

خالص التهنئة للنادى الأهلى وجماهيره العريقة بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه،بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.

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تتويج النادي الأهلي ببطولة أفريقيا وحصده اللقب العاشر

هذا وتوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمس، بعد فوز كبير بثلاثية نظيفة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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