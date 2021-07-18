أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد: الزمالك يخوض تدريباته الخامسة مساءً..اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا..بدر بانون يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

/641130/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الأحد-الزمالك-يخوض-تدريباته-الخامسة-مساءاللجنة-المنظمة-لأولمبياد-طوكيو-تعلن-تسجيل-حالتي-إصابة-بفيروس-كورونابدر-بانون-يتخلف-عن-العودة-مع-بعثة-الأهلي

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد في الخامسة مساء بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

يستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية استعداداً لمباراة غزل المحلة.

ويخوض الزمالك تدريباته بملعب الترسانة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية ، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

بدر بانون

بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين في المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويعود بدر بانون مدافع الفريق من المغرب الثلاثاء المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حرصوا على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في مطار القاهرة، لدى عودتها من المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. وحرص وزيرا الشباب والرياضة والطيران على استقبال بعثة الأهلي بباقات من الورود، وتهنئة الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

موسيماني

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

طوكيو 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد للرياضيين اثنين مقيمين فى القرية الأولمبية بالعاصمة طوكيو، وذلك بعد يوم من الإعلان عن أول إصابة لأحد المنظمين المقيمين فى القرية.