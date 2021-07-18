رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الإمام الأكبر أخلص التهانى مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة هذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وإزدهار.

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