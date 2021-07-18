حماة الوطن: نولى اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب للقيادة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد العطيفى، أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن، أن تمكين الشباب له أولوية قصوى لدى الحزب، مشيرا إلى أن انتخابات المجالس المحلية حتى الآن لم تتضح معالمها لعدم صدور القانون بعد، وهو الذى يحدد ملامح العملية برمتها.





وأوضح أن الحزب يعمل بشكل دائم ومستمر على تدريب الشباب حتى يكونوا مؤهلين لخوض تلك الانتخابات، تمهيدًا لتأهيلهم لتولى المسئولية خلال السنوات المقبلة، وتصعيدهم للانتخابات البرلمانية. وقال إن انتخابات المجالس المحلية غاية فى الأهمية والخصوصية، وذلك لأنها تحتك بشكل مباشر مع قضايا المواطنين على كافة المستويات سواء القرى أو المراكز أو المدن أو المحافظات، فهذه التركيبة ستساعد فى تحقيق أهداف الحزب بالوصول إلى كل مواطن فى مصر، وذلك من خلال تذليل العقبات التى تواجهه ومساعدته فى حل أى مشكلات تعوقه فى حياته. وأشار إلى أن شباب حزب حماة الوطن هم السواعد الحقيقية وأمل ومستقبل الحزب، ونحن نعول كثيرًا عليهم فى التغيير للأفضل، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأقول لهم "نحن ننتظر منكم المزيد خلال الفترة المقبلة وسط التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وفى ضوء الاستعداد لاستقبال جمهورية جديدة قوامها بناء إنسان مصرى عصرى حضارى"، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه خلال الأيام الماضية لأنهم يبذلون كثيرًا من الجهد خلال فعاليات الحزب المختلفة فى كل محافظات مصر.

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