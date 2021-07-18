موسم جديد..عرض مسرحية «الصندوق» ثاني أيام عيد الأضحى

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دوت الخليج يرصد موعد الموسم الجديد لمسحرية الصندوق

يستمر عرض مسرحية «الصندوق» لمدة 15 يومًا على خشبة مسرح الطليعة بحي العتبة التابع للبيت الفني للمسرح، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى.

تفاصيل عرض مسرحية «الصندوق»

عرض مسرحية «الصندوق» مأخوذ عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات، وهو من بطولة ياسر الطوبجي، وناصر شاهين، وطه خليفة، وأميرة عبد الرحمن، وأحمد عبد الحي، ومحمد عبد الخالق، ومحمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

قصة مسرحية الصندوق

وتدور أحداثه في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية، وهو من تأليف وأشعار محمد زناتي، تمثيل ياسر الطوبجي، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

مسرح الطليعة يترقب عرض سيدة الفجر

وكشف المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن فرقة مسرح الطليعة تستعد حاليا لاستقبال عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا ، ومن إخراج أسامة رؤوف، و الذي تجرى بروفاته النهائية حاليا استعدادا لافتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

تدور أحداث مسرحية “سيدة الفجر” في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، و تتوالى الأحداث، والعروض يتولى بطولتها كلا من نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبد السميع ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.