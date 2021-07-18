/641124/بعد-التتوج-ببطولة-إفريقيا-الأهلي-يستعد-لمباراته-القادمة-في-الدوري

يستضيف النادي الأهلي البنك الأهلي في أولى مباريات عودته للدوري المصري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 25 من عمر الدوري.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي القادمة:

فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وذلك بعد سحق كايزر تشيفز في النهائي بثلاثيةٍ نظيفة.

أما في آخر مبارياته في الدوري المصري، فاز على مصر المقاصة بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاطٍ عن الزمالك المتصدر.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكون موعد مباراة الأهلي القادمة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل على استاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجولات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز على قناة «أون تايم سبورتس1».

من جانبه، قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات 48 ساعة يومي الأحد والاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية عصر يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في مباراة يوم الخميس المقبل.

وفي نفس السياق، حصل المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، على إذن من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، بالاستمرار في المغرب من أجل قضاء إجازة مع أسرته في المغرب على أن يعود للقاهرة صباح يوم الثلاثاء والانتظام في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي.

ووصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى مطار القاهرة في تمام الثامنة صباح اليوم الأحد وكان الدكتور أشرف صبحي في استقبال بعثة الأهلي التي تواجدت في المغرب خلال الأيام الماضية من أجل خوض لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه مساء أمس السبت، على استاد مركب محمد الخامس في المغرب، على حساب كايزر تشيفز بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال البعثة بالورود فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.