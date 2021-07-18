استقرار فى اسعار الذهب اليوم..تفاصيل

شهدت اسعار الذهب اليوم الأحد 18 يوليو فى مصر ، استقرارا خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية لتسجل 1810 دولار للأوقية. دوت الخليج يرصد اخر اخبار اسعار الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 وسجل سعر الجرام عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 792 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل عر الجرام عيار 18 تراجعاً ليبلغ 679 جنيه خلال تعاملات اليوم سعر الذهب اليوم عيار 24 وبلغ سعر الجرام عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 905 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم ووصل سعر الجنيه الذهب لسجل استقرار،6336 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

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