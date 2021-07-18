ارتفاع شديد فى درجة الحرارة اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلًا ورطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

دوت الخليج يرصد اخر اخبار الطقس اليوم وستكون درجات الحرارة كالآتي: القاهرة العظمى 39 والصغرى 26. الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 25. مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 23. سيوة العظمى 37 والصغرى 23. بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25. دمياط العظمى 31 والصغرى 25. الإسماعيلية 39 الصغرى 25. السويس العظمى 39 والصغرى 25. العريش العظمى 34 والصغرى 25. طابا العظمى 35 والصغرى 21. سانت كاترين العظمى 43 والصغرى 29. شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28. الغردقة العظمى 42 والصغرى 28. الفيوم العظمى 40 والصغرى 24. بني سويف العظمى 40 والصغرى 25. المنيا العظمى 40 والصغرى 25. أسيوط العظمى 41 والصغرى 26. سوهاج العظمى 42 والصغرى 26. قنا العظمى 43 والصغرى 27. الأقصر العظمى 43 والصغرى 27.

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