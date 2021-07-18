/641122/مشوارك-سعيد--في-ثاني-أيام-إجازة-عيد-الأضحى-سيولة-مرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، انتظاما في حركة المرور، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 30% تزامنا مع الذروة الصباحية في ثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية ثانى أيام أجازة عيد الأضحى المبارك

شاشات غرفة عمليات المرور

وسجلت شاشات غرفة عمليات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة.

شهد الطريق الزراعي، سيولة مرورية للقادم من ميت نما والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

كما انتظمت الحركة المرورية بمحور الثورة بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو.

انتظامًا بحركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

رجال المرور

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.