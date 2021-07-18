القوى العاملة: تحصيل 2.4 مليون جنيه مستحقات ورثة عامل مصرى توفى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات ورثة عامل مصرى توفى بالمملكة بقيمة 595 ألفا و29 ريالا سعوديا أى ما يعادل 2 مليون و487 ألفا و122 جنيها تقريبا.





من جانبه، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة - فى بيان اليوم الأحد - إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات "هيثم م.م.أ" الذى وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل المشاكل أولا بأول.

من جهته، قال أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب خاطب الشركة التى كان يعمل بها المتوفى لتحصيل مستحقاته المالية وإرسالها إلى ورثته فى مصر، حيث كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول، وقامت الشركة بتحويل 79 ألفا و29 ريالا إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بدورها بتحويلها إلى ورثته.

وأوضح رجائى، أن الوفاة كانت نتيجة إصابة عمل، فتم متابعة تعويض إصابة العمل لدى شركة التأمين والتى قامت بتحويل مبلغ التأمين لحساب الشركة التى كان يعمل بها، فتم معاودة الاتصال بالشركة لتحويل المبلغ إلى حساب السفارة المصرية بالرياض، وبالفعل قامت الشركة بتحويله لحساب ورثة العاملين المصريين المتوفين ويبلغ 516 ألف ريال، ثم تحويله إلى ورثة العامل فى مصر.