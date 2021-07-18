- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
هُنا فى ذلك المنزل بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تعيش السيدة أم محمد " فتوح إبراهيم محمد" وتعمل عاملة داخل مستشفى الفشن المركزى، وتسعى لتوفير نفقات أسرتها المكونة من زوج مريض لا يملك قوت يومه، ابن حاصل على مؤهل متوسط وترك عمله فى أحد المطاعم لمرافقة والده المريض، وابنة متزوجة، هنا دخل لا يكفى للأسرة، مرض يحاصر الزوج، وابن بلا عمل، قبل أن يتدخل فريق المشروعات القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " فى محافظة بنى سويف ويبدأ التعامل مع الأسرة لتغير حياتهم وتوفير حياة كريمة.
سيدة لم تتعدى عامها الخامس والأربعون لكن الشقى يشعرك أنها تخطت عامها الستون.. سيدة مصرية أصيلة وقفت بجوار زوجها المريض وتحملت على كاهلها الإنفاق على أسرتها.
قالت: "اشتغلت فى كل حاجة عشان بيتى وولادى ولا إنى أمد إيدى لحد أو استنى استعطاف من حد، مفيش أحسن من عرق الجبين، تزوجت من سيد محمد وكان عمرى وقتها 15 سنة، داخل منزل العائلة، كان يعمل باليومية فى مزرع سدس بمركز ببا، وعقب وفاة والد زوجى تم تقسيم المنزل بين زوجى وأشقائه الثلاثة، وكان نصيبنا عبارة عن غرفة واحدة، وأنجبت هناء ومحمد وتعرض زوجى للإصابة وأصبح غير قادر على العمل، وخرجت للعمل فى المنازل".
وأضافت أم محمد، أن أسرتها اعترضت إلا أنها لم يكن أمامها سوى العمل فى المنازل والحقول لتوفير مصدر دخل للأسرة، مشيرة إلى أنها عملت بعد ذلك عاملة فى مستشفى الفشن المركزى بنظام الصناديق الخاصة، مؤكدة أنها كانت تعانى وأسرتها من غرق منزلها بمياه الأمطار فى فصل الشتاء، و أنها فوجئت بإدراج منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة وتوفير ماكينة خياطة لها ونقل زوجها للعلاج داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، قائلة: "بدأت أشعر بالأمان بعد سنوات من التعب والشقى".
وقدمت أم محمد وزوجها وأولادها الشكر للرئيس السيسى، ولمبادرة حياة كريمة على الاهتمام بأسرتها وإدراج منزلهم ضمن مبادرة حياة كريمة وعلاج زوجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- ظهرت فى فيلم حياة كريمة.. أم محمد: شكرًا للسيسى وبدأت أشعر بالأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.