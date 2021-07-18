القوى العاملة: تعيين 998 شابا فى قنا

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 86 ألف جنيه، لـ41 عاملاً، وصرف 93 ألفاً و793 جنيه للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و793 جنيها لـ 758 عاملا من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 608 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
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