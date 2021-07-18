/641119/موسيماني-يمنح-لاعبي-الأهلي-راحة-سلبية-٤٨-ساعة-بعد-التتوج-ببطولة-إفريقيا

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال البعثة بالورود فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت ، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب، توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

حقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2021.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بد تشيسلي بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث