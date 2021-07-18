بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبى يؤدون امتحان الفلسفة

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد الطلاب نحو 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، فيما يؤدى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالى 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1.179 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات.

وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.