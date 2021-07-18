بورصة الدواجن اليوم الأحد 18 يوليو وأسعار الفراخ والكتاكيت والبيض

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الأحد تغيرات جديدة في سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت، مع ثباتها في أسعار البيض، وتأتي التغيرات في أسعار الفراخ نظراً لعدم الإقبال على شرائها هذه الأيام، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى ولجوء المواطنين الآن إلى اللحوم الحمراء.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 18 يوليو

وحول أسعار بورصة الدواجن الأحد 18 يوليو سواء للفراخ أو الكتاكيت أو البيض فقد جاءت وفق الأسعار التالية

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 18 يوليو “شركات”

شركة المراعي 6 جنيه.

شركة العناني 8.5 جنيه.

شركة رواد النيل 6 جنيه.

شركة الوطنية 8.25 جنيه.

شركة الوادي 7.75 جنيه.

شركة الحرمين 7 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه.

أما الكتاكيت قطعان فكان أعلى سعر اليوم 4.2 جنيه وأقل سعر 4 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وأمهات

أسعار الفراخ البيضاء الأحد 18 يوليو 24 جنيه والتنفيذ 23 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم متوسط 41 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات بيضاء 21 جنيه.

أسعار البيض اليوم 18 يوليو

أسعار البيض الأحمر متوسط 43 .5 جنيه للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض متوسط 40.5 جنيه.

أسعار البيض البلدي متوسط 45 جنيه.

وننوه لمتابعينا أن الأسعار المذكورة هي أسعار البورصة، أما أسعار المحلات فترتفع عن هذه الأسعار نظراً لاحتساب أسعار النقل والعمالة وفواتير الكهرباء والمياه وغير ذلك، وكل هذه المصروفات يتم تحميلها على المستهلك.

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