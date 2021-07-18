انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ اليوم الأحد 18 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل سعر الفراخ اليوم الأحد الموافق 18 يوليو الجاري 2021، وذلك بعد التغيرات الأخيرة التي حدثت في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجعاً جديداً عقب التراجع التي شهدته منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغت قيمة التراجع في سعر كيلو الفراخ خلال الأيام القليلة الأخيرة فقط نحو 4 جنيه في سعر الكيلو.

سعر الفراخ اليوم الأحد 18 يوليو

هذا ويتوقع العاملين في قطاع الدواجن استمرار التراجع في أسعار الدواجن، خلال أيام عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا يوم الثلاثاء المقبل، حيث تكثر اللحوم الحمراء في هذه الأيام المباركة، مع قيام ملايين الأسر المصرية بالتضحية، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأصدقاء والأحباب.

وحول سعر الفراخ اليوم الأحد 18 يوليو فقد جاءت وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم: 24 جنيه والتنفيذ 23 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم لأعلى سعر 43 جنيه وأقل سعر 41 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم 21 جنيه للكيلو أمهات بيضا.

أما سعر الكتكوت الأبيض شركات فجاء كالتالي

أعلى سعر اليوم 8.75 جنه.

أقل سعر اليوم 5 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض قطعان فجاء كما يلي

أعلى سعر 4.2 جنيه.

أقل سعر 4 جنيه.

كما أن أسعار الفراخ المذكورة والكتاكيت هي أسعار البورصة.

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