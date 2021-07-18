فيديو .. الأوقاف تعلن وصول الدفعة الثالثة من رؤوس الأضاحى

جدة - نرمين السيد - ونشر الوزير فيديو، عبر قناته على يوتيوب، يرصد لحظات وصول الدفعة الثالثة إلى أسوان.

من ناحيته، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن جمع صكوك الأضاحى هذا العام تجاوز93 مليون جنيه بزيادة 14 مليون جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى ما يتم جمعه.

وأكد جمعة، أن مديريات الأوقاف تحقق رقما قياسيا جديدا فى صكوك الأضاحى، موجها الشكر لهم ولجهودهم، كما وجه الشكر أيضا لثقة أهل الفضل الذين أولوهم الثقة.