زيادة 14 مليونا عن العام الماضى.. الأوقاف تحقق رقما قياسيا فى صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - ونشر الوزير جدولا عبر حسابه على تويتر، يتضمن نصيب كل مديرية من جمع صكوك الاضحى، إلى جانب الفرق بين العام الماضى وهذا العام.
وأكد جمعة، أن مديريات الأوقاف تحقق رقما قياسيا جديدا فى صكوك الأضاحى، موجها الشكر لهم ولجهودهم، كما وجه الشكر أيضا لثقة أهل الفضل الذين أولوهم الثقة .
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