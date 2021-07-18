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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 والكليات المطلوبة للضباط المتخصصين في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 قامت وزارة الداخلية بتحديد موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021 خلال المؤتمر الذي عقد في أكاديمية الشرطة وذلك للإعلان عن اعتماد قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة لعام 2021. كما تم تحديد الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين لهذا العام وموعد التقديم للالتحاق بكلية الشرطة.
خطوات وموقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 بكلية الشرطة
للتقديم للالتحاق بكلية الشركة 2021 عليك أتباع الخطوات الآتية:
- أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
- ثانيا اختيار أيقونة أكاديمية الشرطة.
- ثالثا اضغط علي التسجيل في كلية الشرطة 2022/2021.
- رابعا الآن قم بإدخال الرقم القومي وكذلك رقم الجلوس.
- خامسا اختر اليوم المناسب لك لأداء اختبار القدرات.
- أخيرا ستظهر لك صفحة بها معلومات عن الامتحانات التي سيقضيها الطالب وموقع اللجنة وكذلك الميعاد والرقم السري. عليك الاحتفاظ به للاستخدام عن الحاجة إليه.
الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021 وموعد التقديم
بعد اعتماد قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة تم تحديد الكليات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة وهي:
- أولا حاملي شهادة الليسانس من كلية الحقوق سواء ذكور أو إناث من العام الدراسي السابق 2020. على أن يكون موعد التقديم للالتحاق بكلية الشرطة من 27 يوليو إلى 19 أغسطس 2021.
- ثانيا خريجي عام 2021 من كليات تربية رياضية أو الحقوق ذكور وإناث وكذلك حاملي درجات الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ليكون التقديم من 21 أغسطس إلى 21 سبتمبر 2021.
اختبارات كلية الشرطة 2021
يخضع الطالب المتقدم لكية الشرطة لبعض الاختبارات لتتم عملية التقديم بالمرور بالاختبارات التالية: المقاس، القوام، الطب النفسي، الرياضي، القدرات، السمات الشخصية، الهيئة، الكشف الطبي، ومن ثم الكشف الطبي علي العظام، الرمد، الباطنة، الجراحة، الأسنان. وغيرهم. وتم تحديد موقع الألتحاق بالكليات العسكرية أيضا وتحديد التخصصات المطلوبة.
الأوراق المطلوبة للتقديم لضباط متخصصين بكلية الشرطة 2021
- يقوم الطالب بتقديم ما يثبت مؤهله أو شهادته إلى مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.
- سوف يعلن عن نتيجة الامتحانات ونتائج القبول وسيتم تحديد موعده عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
- سيتم تحديد موعد اختبار القدرات وتقدم للطالب بطاقة التردد والتي سيسمح للطالب من خلالها دخول الكلية أو إدخال كلمة المرور على الصفحة الألكترونية للكلية.
- بعد اجتياز الفحص الطبي والنفسي الأولى سيقوم الطالب بطلع وثيقة التعارف وملئ كافة البيانات اللازمة.
- بعد توقيع الطالب وكذلك توقيع ولي الأمر على المستندات يتم تسليمها للجنة المختصة للقيام بمراجعتها والتأكد من صحتها.
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