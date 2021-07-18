وزير الأوقاف : لن نسمح بتصوير أى فرد وهو يأخذ لحوم الأضاحى احتراما لمشاعره

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى اتصال هاتفى مع برنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر شاشة التليفزيون المصرى، أن ما جمع حتى الآن تجاوز 93 مليون جنيه بزيادة 14 مليون جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى ما يتم جمعه.
وتابع، أنه فى ظل حياة كريمة التى ينادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى نذهب إلى أهالينا الأولى بالرعاية.
وشدد على أنه لن نسمح بتصوير أى فرد وهو يأخذ حقه احتراما لآدمية الإنسان ولمشاعره.
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