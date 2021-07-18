/641111/المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة-يستفيد-منها-أكثر-من-نصف-الشعب-المصري

قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ان مبادرة حياة كريمة ساعدت على توفير مناخ مناسب من التعليم والصحة و كافة المجالات، مشيرا إلي ان المبادرة يستفيد منها حوالي ٦٠ مليون مواطن ،اي ما يعادل نصف الشعب المصري.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب احمد فتحي بشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأضاف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، ان انه لابد من وجود حملات توعية للمواطنين بالمبادرات الرئاسية ودورها، لافتا إلي مبادرة كلنا بنساعد بالتنسيق بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب. المؤتمر الاول حياة كريمة هذا وشارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، في حفل انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة والسياسة والإعلام ورجال الاعمال.

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