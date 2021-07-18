الشحات: أخذنا على أنفسنا عهداً بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة العاشرة

/641109/الشحات-أخذنا-على-أنفسنا-عهدا-بعد-كأس-العالم-للأندية-أن-نفوز-بالبطولة-العاشرة

عبر حسين الشحات لاعب جناح النادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد التغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفرقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعرض دوت الخليج تصريحات حسين الشحات عقب التتويج ببطولة إفريقيا:

تصريحات حسين الشحات عقب تتويجه ببطولة إفريقيا

قال حسين الشحات بعد تتويجة ببطولة إفريقيا: “بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، واللاعبين يعرفون ذلك، وعلشان كدا أخذنا على أنفسنا عهداً بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة العاشرة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به الجمهور”.

وأضاف: “موسيماني قالنا بين شوطي المباراة، لابد من استغلال حالة الطرد، وطالبنا بضرورة الهدوء، وعدم الاستعجال بالفوز ، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وقال: «الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة”.

وأتم: “أول حد هنأني بالتتويج بالبطولة، هما جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا حرصت على الرد على تهانيهم، وتلقيت التهنئة من والدتي والكثير من أقاربي وأصدقائي”.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

4- نهائي البطولة

التقى المارد الأحمر مع فريق كايزر تشيفز في نهائي البطولة، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط.

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.