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كتب الإتحاد الإفريقي عبر تويتر رسالة مثيرة للنادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا علىى حساب كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن خامس.

وجاءت تويتة الإتحاد الإفريقي : " عزيزي مدير حساب النادي الأهلي، رجاء تغيير الشعار وإرساله لنستخدمه في المستقبل القريب، شكرًا مقدمًا".

طلب غريب من الكاف للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وأستطاع النادي الأهلي التتويج باللقب العاشر في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي اقيمت على ملعب محمد بن الخامس ضمن مواجهات نهائي إفريقيا.

شهدت احتفالات لاعبي النادي الأهلي لقطة كبيرة وطيبة من اللاعبين اتجاه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وذلك بعد التتويج بشكل رسمي على حساب كايزر تشيفز بدوري الأبطال.

وقام محمد الشناوي حارس مرمىى النادي الأهلي بالكشف عن تيشرت للقلعة الحمراء عليه رقم 10 وهو التيشرت الخاص للكابيتن محمود الخطيب قبل أن يقوم قائد المارد الأحمر بمنحه للرئيس وعليها جملة «بيبو».

طلب مثير من الاتحاد الإفريقي للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

هنأ نادي الهلال السعودي النادي الأهلي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

كتب الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس.

ووجه الشناوي التهئنة لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وكل زملائه في الفريق، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال البطولة، ويستحقون الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وواصل الشناوي أن لاعبي الأهلي سيفكرون في القادم، والاستمرار في حصد البطولات، خاصة بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وهدفهم صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة.

وكشف الشناوي أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، لكن اللاعبين كانوا دائمًا في الموعد.

وأشار إلى أن التيشيرت رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق، في ظل وقوفه دائمًا خلف الفريق خلال الفترة الماضية، إشارة إلى أن الأهلي حقق النجمة العاشرة والكابتن الخطيب كان يرتدي القميص رقم 10 عندما كان لاعبا.