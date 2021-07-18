/641107/بدر-بانون-يتحدث-عن-أحلامه-مع-النادي-الأهلي
أكد بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حقق حلمًا خاصًّا له من خلال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وكشف بانون: «التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كان حلمًا تمنيت تحقيقه عندما كنت لاعبًا في الرجاء المغربي، ولكن نجحت في الفوز باللقب من خلال وجودي مع الأهلي بطل القرن، الذي نجح في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي».
بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي
وقال مدافع الأهلي إلى أن حالة الطرد في صفوف كايزر تشيفز منحت الأهلي أفضلية بكل تأكيد، ولكن اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة فريق كايزر تشيفز واحترموا لاعبيه، خاصة أنه فريق نجح في الوصول إلى نهائي البطولة.
وتابع بانون أن الشعب المغربي شعب مضياف وتجمعه علاقة أخوة مع الشعب المصري، وهو ما ظهر من خلال الحفاوة الكبيرة بفريق الأهلي خلال وجوده بالمغرب لخوض نهائي البطولة.
وأهدى بدر بانون لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي وأسرته وجماهير المغرب التي حرصت على دعمه.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي
حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.
خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.
خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.
قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا
في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير
خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.
خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.
خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.
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