/641106/سيد-عبدالحفيظ-يعدد-مكاسب-الأهلي-بعد-حصد-دوري-أبطال-إفريقيا

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن سعادته بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في المغرب.

وقال عبد الحفيظ: «لاعبو الأهلي مروا بأوقات صعبة قبل اللقاء للتركيز في أجواء المباراة في الفترة الأخيرة، خصوصًا أن البعض حاول الحديث عن سهولة المباراة وهذا لم يكن حقيقيا على الإطلاق».

عبد الحفيظ يتحدث عن دور الخطيب وتركيز اللاعبين.. وثلاثية كايزر تشيفز

وواصل مدير الكرة: «الشوط الأول كان في غاية الصعوبة على الفريقين ولكن الطرد منحنا أفضلية عددية وفرصة جيدة للضغط على المنافس لحسم اللقب».

وتابع مدير الكرة: «رفضنا الدخول في أي أجواء احتفالية قبل المباراة أو الاستجابة لأي تقييم جماهيري للمباراة، وحذرنا اللاعبين من أي شيء سوى التركيز في النهائي، وقلنا إننا أمامنا منافس قوي استطاع إقصاء فرق كبيرة في القارة ولديه دوافع يجب احترامها».

عبدالحفيظ يذكر الأرقام القياسية للنادي الأهلي بعد التتويج القاري

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي استطاع الاستمرار في كتابة التاريخ والأرقام القياسية بعد تحقيق اللقب مرتين متتاليتين، وأعاد هذا الإنجاز 3 مرات في تاريخ فوزه بالبطولة، متمنيًا كسر هذه القاعدة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي الموسم القادم. وأكد مدير الكرة أن حديثه عن دور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ورئيس البعثة، مع اللاعبين لا يقتصر على هذه المباراة، لأن اهتمامه قائم دائما بالوجود بين اللاعبين في كل الأوقات الصعبة، وهذه أكبر رسالة وحافز للفريق دون أن يتكلم، لشعور الجميع باهتمامه وتركيزه معهم ومشاركتهم في المسئولية.

سيد عبدالحفيظ يشيد بانجازات الفريق في الموسم الحالي

وأتم عبد الحفيظ حديثه عن النهائي: «الأهلي قدم مباريات هي الأكبر والأصعب خلال آخر بطولتين من نسخة دوري الأبطال واستحق الحفاظ على اللقب القاري».

ووجه عبد الحفيظ رسالته إلى جمهور الأهلي وقال: «من حقهم الآن أن يسعدوا ويفخروا بهذا الجيل لأنهم مصدر سعادة لهم، ووعد بالاستمرار في الحفاظ على العهد والمنافسة على اللقب المحلي وعدم التخلي عن أحلام جمهور الأهلي».