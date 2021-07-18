/641105/أكرم-توفيق--نعد-جماهير-الأهلي-بموسم-تاريخي-بعد-حصد-دوري-الأبطال

أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كان هدفًا للفريق منذ بداية مشواره في البطولة، وإن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة النهائية التي أقيمت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

أكرم توفيق يهنئ الجماهير

وأوضح عقب المباراة: «الحمد لله سعيد للغاية باللقب، وسعادتي كبيرة بأننا نجحنا في إسعاد الجماهير التي دعمتنا وساندتنا في الفترة الماضية، وهم يستحقون الفرحة باللقب الغالي».

وأكمل: «التركيز والاجتهاد في التدريبات وراء ظهوري بهذا الشكل في المباريات، والجهاز الفني يعمل على الاهتمام بكافة الأمور، كما أن طموحاتنا كبيرة في الموسم الجاري، وهو ما يجعلنا لا نملك سوى الاستعداد التام طوال الوقت لمواجهة ضغط المباريات والمنافسة على كل البطولات».

وأشار إلى أنه تعود في الأهلي على أن الاحتفال بالبطولات لا يدوم طويلا بسبب الرغبة المستمرة في حصد المزيد من الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، وأنه يتمنى أن يستمر في الفوز مع الأهلي بكل البطولات.

وشدد على أن تتويج الفريق بلقب البطولة العاشرة يمنح دفعة كبيرة للفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة وتقديم موسم تاريخي جديد، خاصة عند العودة إلى المنافسات المحلية والعودة.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

وسجل الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني 84 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وفشل «الموس» عن قيادة لاعبي المارد الأحمر لتسجيل الأهداف في 8 مباريات فقط، بينهم مواجهات5 انتهوا بتعادل سلبي.