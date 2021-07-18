/641104/أيمن-أشرف-هدف-أفشة-سهل-علينا-المباراة-وأهدي-الفوز-لأمي-وشقيقتي

عبر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد التغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفرقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعرض دوت الخليج تصريحات أيمن أشرف بعد التتويج ببطولة إفريقيا:

تصريحات أيمن أشرف

قال أيمن أشرف عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا: “ أهدي تتويجنا بالبطولة لمجلس إداراة النادي الأهلي ولكابتن محمود الخطيب، وجماهير الأهلي العظيمة وإلى أمي وشقيقتي رحمهما الله”.

وتابع: “ شعرت بالفوز بالبطولة العاشرة بعد إحراز أفشة للهدف الثاني، ثم بعد تسجيل عمرو السولية للهدف الثالث”.

وأضاف: “ طرد لاعب فريق كايزر تشيفز صعب المهمة عليهم، وجعل اللقب أقرب إلينا” وأتم: “ الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي تبقي بمثابة دافع قوي من أجل زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية”.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.