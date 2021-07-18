الهلال السعودي يهنئ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا «صورة»

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هنأ نادي الهلال السعودي النادي الأهلي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

كتب الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

الهلال يهنئ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويرصد دوت الخليج

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس.

الشناوي يتحدث عن النهائي

ووجه الشناوي التهئنة لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وكل زملائه في الفريق، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال البطولة، ويستحقون الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وواصل الشناوي أن لاعبي الأهلي سيفكرون في القادم، والاستمرار في حصد البطولات، خاصة بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وهدفهم صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة.

وكشف الشناوي أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، لكن اللاعبين كانوا دائمًا في الموعد.

وأشار إلى أن التيشيرت رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق، في ظل وقوفه دائمًا خلف الفريق خلال الفترة الماضية، إشارة إلى أن الأهلي حقق النجمة العاشرة والكابتن الخطيب كان يرتدي القميص رقم 10 عندما كان لاعبا.

وقدم نادي تشيلسي التهنئة للنادي الأهلي بعد فوز المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس والتي أنتهت بإنتصار الشياطين الحمر بثلاثية دون رد.

وكتب الحساب الشخصي للريدز عبر الفيس بوك : " إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق ، تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية".

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2021.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بد تشيسلي بطل دوري أبطال إفريقيا والسد القطري بطل الدوري القطري المستضيف للقب.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.