/641101/يوفينتوس-لـ-الأهلي-نبارك-للنادي-الأهلي-المصري

هنأ نادي يوفينتوس الإيطالي، النادي الأهلي بعد تتويجة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب، بطل جنوب إفريقيا كايزر تشيفز، في لقاء النهائي على مركب محمد الخامس بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار والتهنئة من قب أندية العالم للأهلي بعد التتويج بالنجمة العاشرة. وكتبت الصفحة الرسمية لبطل إيطاليا على تويتر: «نُبارك للنادي الأهلي المصري .. فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه». تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفينتوس لـ الأهلي: «نُبارك للنادي الأهلي المصري» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.