انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم تُعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بعد انتهاء الإمتحانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد نتيجة الثانوية العامة 2021 من الأمور التي تلقى اهتماماً كبيراً بين الأسرالمصرية، بل البيت الذي يوجد به طالب في الشهادة الثانوية، يوجد به توتر وقلق طوال أيام العام ويزداد هذا التوتر كلما اقتربت الإمتحانات، ويكثر عند بدء الإمتحانات، ويبلغ هذا القلق أشده في الفترة من بين انتهاء الإمتحانات وظهور النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وشهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام اهتماماً كبيراً من وزارة التربية والتعليم بل وجميع أجهزة الدولة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك وفق منشور رسمي، وأكد المنشور أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية هذا العام سوف يكون بعد انتهاء الإمتحانات بحوالي 10 أيام من آخر امتحان، وسوف تنتهي الإمتحانات في الثاني من أغسطس المقبل، وفي تصريحات صحفية سابقة للوزير أكد أن النتيجة ستستغرف من 7 إلى 10 أيام بعد الإمتحانات لإعلانها بشكل رسمي.

بوابة الثانوية العامة

متابعة امتحانات الشهادة الثانوية 2021

وخلال فترة الإمتحانت حرص نائب الوزير ونائب رئيس الإمتحانات الكتور رضا حجازي على متابعة سير العملية التعليمية من خلال الغرفة المركزية للعمليات بالوزارة، ومتابعة ذلك مع مدير المديريات على كافة أنحاء الجمهورية.