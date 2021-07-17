الكاف يشيد بإنجاز الأهلي التاريخي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بنجاح النادى الأهلى فى الحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا الذى توج به للمرة الثانية على التوالى، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة النهائية للبطولة التى اقيمت بيهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "البطل.. الأهلى أصبح أول فريق فى التاريخ يصل للقب العاشر فى دورى أبطال أفريقيا".

من جانبه، هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وكتب الفيفا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تهانينا للأهلى.. لا نطيق الانتظار للترحيب بك فى كأس العالم للأندية".