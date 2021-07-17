جدة - نرمين السيد - أكدت الإعلامية لميس الحديدى، اليوم السبت، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أدلى به فى احتفالية حياة كريمة الذى استضافه استاد القاهرة حول سد النهضة له دلالات قوية للداخل والخارج، قائلة: "الناس دائمًا بتبقى منتظرة تصريحات الرئيس فى هذا الملف مهما تحدث الوزراء دائمًا مهتمين يعرفوا كيف يفكر الرئيس؟ والحقيقة هو قلق مشروع من قبل المصريين والرئيس قال ذلك".





وأشادت "الحديدى" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" بتصريحات الرئيس حول سد النهضة، قائلة: "كان الرئيس فى تصريحاته هادئًا غير منفعل ولغة الجسد أثناء حديثه كانت متزنة وغير منفعلة وكان مطمئنًا جدًا لدرجة أنه قال للناس: "عيشوا حياتكم" تحدث بعبارات بسيطة للمواطنين بالعامية بشكل بسيط للمواطنين". تابعت الإعلامية: رسائل الرئيس السيسى للداخل كانت للطمأنة فى رسالها مفادها للشعب المصرى والذى تحدث أمام حشد كبير تجاوز 60 ألف فى الاستاد، أما رسالته للخارج فكانت أن مصر ليست ضد التنمية فى أى بلد بل تقف بجوارها لكن الخط الأحمر موجود ولن نقبل بالاعتداء على الأمن القومى المصرى شاء من شاء وأبى من أبى وأعتقد أن كلام الرئيس اختاره بعناية ودقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى عن تصريحات الرئيس السيسى: كلمات اختارها بعناية ودقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.