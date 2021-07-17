سفير مصر فى بلجراد يلتقى بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية الجديد

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية بروفيريى، الذى أشاد بالعلاقات المتميزة بين الشعبين، مثمنا الدور الذى تضطلع به مصر إقليميا ومكانتها التى تساهم فى التواصل بين الحضارات الشرقية والغربية.





وأبرز "الجويلى" مشاركة مصر النشطة فى المبادرات متعددة الأطراف فى مجال الحوار بين الثقافات والتكامل بين الحضارات، وتناول إمكانية تنظيم أنشطة متعددة لإبراز أوجه التشابه بين الفن القبطى ونظيره الصربى، ووجه الدعوة للسياح الصرب لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ولزيارة الأديرة المصرية مثل دير القديس أنطونيوس "القريب من الغردقة"، وهو الأقدم فى العالم، موافيا البطريرك بالكتيبين الصادرين عن وزارة السياحة باللغة الإنجليزية والصربية فى هذا الصدد. كما تطرق "الجويلى" كذلك لمشاركة السفارة فى مؤتمرات مركز الحوار الثقافى والدينى بجامعة بلجراد، ولمشاركة صربيا فى المؤتمر الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان "حوار الأديان والثقافات" فى مارس 2021.

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