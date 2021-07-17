رئيس جامعة طنطا: نفذنا 11 قافلة طبية و56 بيطرية واجتماعية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بأن هناك خطة متكاملة للجامعة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتضمن توجيه عدد كبير من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والرياضية والتوعوية إلى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية،





وأشار رئيس الجامعة فى بيان، إلى أن الخطة تستهدف تنظيم 28 قافلة طبية خلال عام 2021، بتكلفة 8 ملايين و250 ألف جنيه، مؤكدا أنه تم إطلاق 11 قافلة طبية كبرى إلى القرى والنجوع بالمحافظة منذ شهر يناير الماضى وحتى منتصف يوليو الجارى.

ولفت إلى أن القوافل وقعت الكشف الطبى على المرضى بالقرى الأكثر احتياجا، وصرف الدواء بالمجان، كما تستهدف الخطة تنفيذ 25 قافلة بيطرية بتكلفة إجمالية تبلغ 375 ألف جنيه، حيث تم تنظيم 10 قوافل منها خلال ذات الفترة، على أن سيتم تنظيم 15 قافلة أخرى قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما تم تنظيم 4 قوافل زراعية، ومن المستهدف تنفيذ 6 قوافل أخرى قبل نهاية العام.

وأضاف د. محمود ذكى، أن الجامعة نظمت أيضاً 40 قافلة اجتماعية و4 قوافل رياضية و11 قافلة توعوية بالقرى الأكثر احتياجا خلال 7 أشهر فى 2021، مؤكدا أنه المشروع الأضخم فى مصر فى العصر الحديث، والذى يستهدف تطوير 4.584 قرية فى جميع المحافظات بسواعد المصريين، بتكلفة 700 مليار جنيه، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والصحى والتعليمى والاقتصادى والسكنى لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر كما يستهدف الاستثمار فى تنمية وبناء الإنسان المصرى.