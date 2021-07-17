«العاشرة طبعا».. الأهلي يتوج رسميا بلقب دوري أبطال إفريقيا بـ«ثلاثية» في كايزر تشيفز

/641087/العاشرة-طبعا-الأهلي-يتوج-رسميا-بلقب-دوري-أبطال-إفريقيا-بـثلاثية-في-كايزر-تشيفز

توج النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، وذلك بعدما تغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنتيجة 3/0 ،في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط من جانب فريق كايزر تشيفز، ثم عاد الأهلي سريعا إلى المباراة، وبدأت الأهلي في صناعة العديد من الهجمات الخطيرة على دانييل أكبي حارس مرمى فريق كايزر تشيفز، واعتمد لاعبي كايزر تشيفز طوالة الشوط الأول على الهجمات المرتدة، وشهد نهاية الشوط الأول حالة طرد لهابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز، ثم انتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة 0/0.

أحداث الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني من المباراة ضغط أهلاوي، وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، باستغلال نقص لاعبي فريق كايزر تشيفز بسبب حصول اللاعب هابي ماشياني على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول من المباراة، وتمكن لاعبي الأهلي من تسجيل ثلاثية نظيفة، حيث سجل محمد شريف الهدف الأول، ثم قام محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثاني، ثم اختتم عمرو السولية أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

4- نهائي البطولة

التقى المارد الأحمر مع فريق كايزر تشيفز في نهائي البطولة، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط.

مشوار تأهل كايزر تشيفز إلى نهائي البطولة

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على فريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز كايزر تشيفز برباعية نظيفة، ثم فاز سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة، ليتأهل كايزر تشيفز إلى نصف نهائي البطولة أمام فريق الوداد المغربي، واستطاع الفريق الجنوب إفريقي الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب، ليحجز كايزر تيفز مقعدا في نهائي البطولة أمام النادي الأهلي.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.

في الهجوم: محمد شريف.