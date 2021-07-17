/641086/عمرو-السولية-يسجل-هدف-الأهلي-الثالث-في-شباك-كايزر-تشيفز-فيديو

أحرز عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن خامس في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق اللقب العاشر.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري ، ويرصد دوت الخليج الهدف. https://twitter.com/FCM97/status/1416497069817204736?s=20 تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي. وسجل الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني 84 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وفشل «الموس» عن قيادة لاعبي المارد الأحمر لتسجيل الأهداف في 8 مباريات فقط، بينهم مواجهات5 انتهوا بتعادل سلبي. ونجح الجنوب إفريقي في الخروج بشباك نظيفة خلال 23 مواجهة، كما كان أول اهتزاز لشباك الأهلي تحت قيادته أمام الوداد المغربي في خامس مواجهاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني 4 ألقاب منهما دوري أبطال إفريقيا ويسعى لحصد اللقب الخامس أمام كايزر تشيفز في أقل من عام على جانب أخر حقق جوزية في أول عام له لقبين فقط مع القلعة الحمراء بواقع لقب للأميرة السمراء والسوبر الإفريقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السولية يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك كايزر تشيفز «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.