صور.. عرض فنى مصرى بروما احتفالا بمرور 150 عاما على تقديم أوبرا عايدة

جدة - نرمين السيد - ألقى السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، كلمة افتتاحية فى العرض الذى نظمته الأكاديمية المصرية للفنون بروما بالتنسيق مع السفارة المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتورة هبة يوسف رئيس الأكاديمية المصرية بروما، احتفالا بمناسبة مرور 150 عاما على تقديم أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى جوسيبى فيردى.





وشارك فى العرض وفد فنى كبير تابع لدار الأوبرا المصرية، حيث حضر الحفل أبرز الشخصيات الإيطالية وممثلى السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى إيطاليا، كما تم إيلاء الاهتمام بدعوة شباب إيطالى لاتاحة الفرصة للتعرف عن كثب على الثراء الفنى والثقافى المصرى.

وقد صرح السفير هشام بدر، بأن الحدث عكس الخصوصية التى تتمتع بها أوبرا عايدة باعتبار الخلفية التاريخية وراء تأليف مقطوعات الأوبرا، وتزامنها مع افتتاح قناة السويس، لافتا إلى أن أوبرا عايدة هى نتاج الترابط المصرى الإيطالى، وتحولت فيما بعد لقطعة موسيقية أساسية يتم عرضها فى كافة دور الأوبرا حول العالم.

كما أشار بدر فى كلمته إلى أن الحدث يتزامن مع قيام الرئيس بإطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، الذى يأتى بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ومعالجة العديد من التحديات المزمنة التى كانت تواجه مصر، مبرزا أن الجمهورية المصرية الجديدة ترتكز على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التى تمتلك القدرات الشاملة فى كافة المجالات، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومواصلة الإسهام البناء فى الجهود الدولية لتعزيز استقرار ورفاهية المنطقة.

كما استعرض السفير المصرى الجهود المبذولة بمجال السياحة فى مصر، والتدابير الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها فى كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، مؤكدا استعداد المقاصد السياحية المصرية، وخاصة بالبحر الأحمر، لاستقبال السياح الإيطاليين.

وقد عكست ردود أفعال المشاركين بالحدث الشغف الذى تحظى به الحضارة والثقافة المصرية لديهم بمختلف فئاتهم ومراحلهم العمرية، والحرص على المشاركة بفعالية فى الأحداث المصرية إنطلاقا من المكانة التى تحظى بها مصر لدى المجتمع الإيطالى.