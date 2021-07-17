الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة بنى سويف، بعث المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات الطيبة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية وناصرًا للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

كما بعث محافظ بنى سويف برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هنأهم خلالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

وفى محافظة مطروح، هنأ رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة بهذه المناسبة لنواب الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وطلاب وطالبات الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأعياد على مصرنا الحبيبة قيادةً وحكومة وشعبًا، بالخير واليمن والبركات.

وفى الغربية، بعث رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فى البرقية : "يطيب لى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أسرة جامعة طنطا من نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجامعة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى التهانى وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات.. داعين المولى عز وجل أن يحفظكم لمصر ويحــفظ مصـــر بكــم وأن يوفق بلادنا تحت قيادتكم الرشيدة لمزيد من التقدم والرفعة والازدهار"