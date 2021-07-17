العقيد محمد عبده أبو ستيت.. قصة نجاح ملهمة للبطل المصرى حاصد الميداليات الذهبية

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قصة نجاح ملهمة سطرها العقيد محمد عبده أبو ستيت، فخر مصر والقوات المسلحة، خلال مسيرته البارزة حيث أنه سبق أن حقق فيها بطولة العالم للكيك بوكسينج.

دوت الخليج

ويستعد العقيد محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج، للمشاركة فى بطولة العالم للمحترفين التى بتقام لأول مرة في مصر، وذلك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، فى شهر سبتمبر المقبل، ضمن بطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج.

وكان قد حصد العقيد محمد عبده أبوستيت على لقب عميد لاعبي العالم إذ أنه استطاع جني 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للكيك بوكسنج التى أقيمت فى إيطاليا بمدينة ماسا كرارا، متفوقا على أبطال من 47 دولة أوروبية.

بداية محمد عبده أبو ستيت

بدأ أبو ستيت ممارسة الرياضة وهو في سن السادسة بلعب جمباز ثم تطرق إلى الكونغ فو، وكان أول الجمهورية في الكونغ فو، موضحًا أنه التحق بلعبة بالكيك بوكسنج عام 1998، وسافر الأردن في أول بطولة للعرب وكان في الصف الثالث في الكلية الفنية العسكرية، وحقق أول ميدالية ذهبية لمصر.

العقيد محمد عبده: والدي محمد عبده كانا مصدر إلهامه

وكشف العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، فى تصريحات صحفية سابقة، عن مصدر إلهامه الأول للوصول لما عليه الأن اذ قال بإن والده ووالدته كانا سببا من أسباب نجاحه في كافة الأمور، موضحا: “والدي علمني أنى متقبلش الهزيمة وأني أثق في حلمي وأني هوصل، كما أن انضمامي إلى القوات المسلحة أمر يدعو للفخر”

وصرح محمد عبده في حوار بأحد البرانج أن وفاة والده هو السبب في بعده عن الرياضة، فقال: “فى عام 2012 والدى توفى ولم أستطع العودة للعب مرة أخرى، ولكن سبب عودتى للعب بعد ذلك هو وعدى لوالدى، وكان عمرى 38 سنة، وحصلت وقتها على بطولة العالم".

محمد عبد أبو ستيت قصة نجاح ملهمة

حصل محمد عبده على بطولة العالم للكيك بوكسنج في اليونان عام 2000، وكانت أول مشاركة لمصر، كما شارك فى كأس آسيا المفتوحة وكانت منافسة قوية، وحصل على المركز الأول، ثم بطولة العالم في عام 2001، وتم تعيينه بعد التخرج، وشارك فى البطولة العربية في الجزائر وتعرض للإصابة وصمم على استكمال البطولة.

وقدم أيضا عروضا رائعة فى 3 أساليب قتال يمثل كل واحد منهم بطولة منفصلة من دور الـ 32 أو الـ 16 وفاز علي أبطال كل من: إيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا، اسكتلندا، بولندا، وليز، فرنسا، ليفوز بميداليتين ذهب، وفى الأسلوب الثالث حصل على المركز الثالث للإصابة والخروج الطبى بلا انسحاب، كما حصل على بطولة العالم 6 مرات، وبطل العرب 5 مرات، أول دورة الألعاب العربي.

لم تبعد ممارسة الرياضة أبو ستيت عن نجاحه العلمي بل أثبت توفقه الدراسي من خلال حصوله على درجة الماجيستير في الهندسة الميكانيكية، فضلا عن درجة الدكتوراه في علوم الفضاء، كما حصل علي نوط الواجب للجمع بين التفوق العلمي والرياضي، وأيضا حصل علي نوط التدريب للأداء المتميز في المهام.