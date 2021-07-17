نشرة أخبار الزمالك اليوم السبت:عبد الله جمعة يواصل التدريبات التأهيلية..أسامة نبيه يشارك في تقسيمة الفريق.. ثنائي الفارس الابيض ينتظمان

/641064/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-السبتعبد-الله-جمعة-يواصل-التدريبات-التأهيليةأسامة-نبيه-يشارك-في-تقسيمة-الفريق-ثنائي-الفارس-الابيض-ينتظمان

شهد نادي الزمالك اليوم السبت العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة على هامش انطلاق تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق ومنتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق.

وجاءت الجلسة من أجل التنسيق في بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

محمود جنش

شارك محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب نادي الترسانة، تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

وخضع جنش لتدريبات منفردة أمس في صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

عبدالله جمعة

واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أسامة نبية

حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الترسانة.

وشارك نبيه في التقسيمة كأس حربة، في فريق ضم كلا من: أحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف “روقا” وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومروان حمدي.

الجزيري وسيف الدين

انتظم التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب نادي الترسانة.

وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية ، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون: أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.